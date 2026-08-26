Anhui Huaheng Biotechnology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Anhui Huaheng Biotechnology A hat sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 CNY gegenüber 0,260 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 861,0 Millionen CNY gegenüber 802,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at