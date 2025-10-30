Anhui Huaheng Biotechnology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Huaheng Biotechnology A veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Huaheng Biotechnology A 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,73 Prozent auf 704,4 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 522,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at