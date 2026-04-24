Anhui Huaheng Biotechnology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anhui Huaheng Biotechnology A hat am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Huaheng Biotechnology A 0,210 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 771,3 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 12,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 687,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at