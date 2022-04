Anhui Huaheng Biotechnology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Huaheng Biotechnology A ließ sich am 20.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anhui Huaheng Biotechnology A die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,55 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,12 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Anhui Huaheng Biotechnology A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 95,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 954,10 Millionen CNY im Vergleich zu 487,22 Millionen CNY im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,56 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 954,14 Millionen CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at