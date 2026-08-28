Anhui Hwasu A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Anhui Hwasu A ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anhui Hwasu A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Anhui Hwasu A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,18 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anhui Hwasu A einen Umsatz von 1,12 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at