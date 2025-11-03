Anhui Jianghuai Automobile präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Jianghuai Automobile äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Anhui Jianghuai Automobile mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,93 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,52 Prozent gesteigert.

