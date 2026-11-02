Anhui Jianghuai Automobile präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anhui Jianghuai Automobile präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anhui Jianghuai Automobile -0,310 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 12,27 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,53 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at