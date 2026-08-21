Anhui Jianghuai Automobile stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Anhui Jianghuai Automobile hat am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Anhui Jianghuai Automobile ein Ergebnis je Aktie von -0,250 CNY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,70 Milliarden CNY – ein Plus von 11,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anhui Jianghuai Automobile 9,58 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 22,55 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at