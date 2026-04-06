06.04.2026 06:31:29

Anhui Jianghuai Automobile verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Jianghuai Automobile gab am 03.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,64 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 57,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anhui Jianghuai Automobile einen Umsatz von 9,93 Milliarden CNY eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,780 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Anhui Jianghuai Automobile ein Ergebnis je Aktie von -0,820 CNY vermeldet.

Umsatzseitig wurden 46,15 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Anhui Jianghuai Automobile 42,08 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 0,762 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 50,18 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen