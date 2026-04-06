Anhui Jianghuai Automobile verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Jianghuai Automobile gab am 03.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,64 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 57,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anhui Jianghuai Automobile einen Umsatz von 9,93 Milliarden CNY eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,780 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Anhui Jianghuai Automobile ein Ergebnis je Aktie von -0,820 CNY vermeldet.

Umsatzseitig wurden 46,15 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Anhui Jianghuai Automobile 42,08 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 0,762 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 50,18 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at