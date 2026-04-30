Anhui Jianghuai Automobile zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Jianghuai Automobile äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anhui Jianghuai Automobile -0,100 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Anhui Jianghuai Automobile 11,48 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,54 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 26,68 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at