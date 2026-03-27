Anhui Jiuhuashan Tourism Development: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Anhui Jiuhuashan Tourism Development hat am 26.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Anhui Jiuhuashan Tourism Development 210,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 191,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,92 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Anhui Jiuhuashan Tourism Development ein Gewinn pro Aktie von 1,68 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 876,76 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 748,75 Millionen CNY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,95 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 872,33 Millionen CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at