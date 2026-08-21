Anhui Jiuhuashan Tourism Development legte Quartalsergebnis vor

Anhui Jiuhuashan Tourism Development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,74 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Jiuhuashan Tourism Development 0,660 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 264,6 Millionen CNY – ein Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anhui Jiuhuashan Tourism Development 248,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at