Anhui Jiuhuashan Tourism Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anhui Jiuhuashan Tourism Development hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,620 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 235,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Jiuhuashan Tourism Development 234,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at