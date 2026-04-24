Anhui Kouzi Distillery: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anhui Kouzi Distillery lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Anhui Kouzi Distillery ein EPS von 1,02 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 56,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 677,2 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at