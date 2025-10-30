Anhui Kouzi Distillery: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Anhui Kouzi Distillery hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Kouzi Distillery 0,610 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 520,3 Millionen CNY, gegenüber 1,00 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 47,97 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at