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28.08.2026 06:31:29
Anhui Kouzi Distillery präsentierte Quartalsergebnisse
Anhui Kouzi Distillery hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 576,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 590,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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