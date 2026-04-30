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30.04.2026 06:31:29
Anhui Leimingkehua: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Anhui Leimingkehua hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 0,260 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 10,20 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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