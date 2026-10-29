Anhui Leimingkehua gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anhui Leimingkehua hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,34 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Leimingkehua 0,010 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 13,64 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Leimingkehua 11,24 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at