|
29.10.2026 06:31:29
Anhui Leimingkehua gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Anhui Leimingkehua hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,34 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Leimingkehua 0,010 CNY je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 13,64 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Leimingkehua 11,24 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX zunächst etwas höher -- DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Während der heimische Aktienmarkt zulegt, gibt der deutsche Leitindex nach. An den Börsen in Fernost sind überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.