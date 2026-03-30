Anhui Leimingkehua: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Anhui Leimingkehua präsentierte am 28.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Anhui Leimingkehua 9,31 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,560 CNY beziffert, während im Vorjahr 1,84 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 36,81 Prozent auf 41,08 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte Anhui Leimingkehua 65,01 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at