|
02.11.2026 06:31:29
Anhui Linping Circular Development präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Anhui Linping Circular Development lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Linping Circular Development 0,240 CNY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anhui Linping Circular Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 988,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 704,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!