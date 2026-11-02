Anhui Linping Circular Development präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Linping Circular Development lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Linping Circular Development 0,240 CNY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anhui Linping Circular Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 988,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 704,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at