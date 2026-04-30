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30.04.2026 06:31:29
Anhui Liuguo Chemical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Anhui Liuguo Chemical hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anhui Liuguo Chemical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,50 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,60 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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