Anhui Quanchai Engine: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anhui Quanchai Engine äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anhui Quanchai Engine im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 937,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 935,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at