Anhui Quanchai Engine mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Anhui Quanchai Engine lud am 27.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,03 CNY. Im letzten Jahr hatte Anhui Quanchai Engine einen Gewinn von 0,050 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,09 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,07 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at