Anhui Quanchai Engine präsentierte Quartalsergebnisse

Anhui Quanchai Engine stellte am 28.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Anhui Quanchai Engine ein EPS von 0,050 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,07 Milliarden CNY – ein Plus von 15,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anhui Quanchai Engine 921,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,150 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Anhui Quanchai Engine ein Gewinn pro Aktie von 0,190 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,43 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,95 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at