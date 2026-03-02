Anhui Ronds Science Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anhui Ronds Science Technology A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,28 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Anhui Ronds Science Technology A 255,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 238,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,960 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,31 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 645,60 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 576,94 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,51 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 706,67 Millionen CNY taxiert.

