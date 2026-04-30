Anhui Ronds Science Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anhui Ronds Science Technology A veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Anhui Ronds Science Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 70,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,79 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at