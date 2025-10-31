|
31.10.2025 06:31:28
Anhui Sun-Create Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Anhui Sun-Create Electronics veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Anhui Sun-Create Electronics ein EPS von -0,010 CNY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 451,1 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 364,5 Millionen CNY.
