Anhui Tongfeng Electronic gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anhui Tongfeng Electronic hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 323,2 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 323,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,190 CNY. Im letzten Jahr hatte Anhui Tongfeng Electronic einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,39 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Anhui Tongfeng Electronic einen Umsatz von 1,27 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at