27.10.2026 06:31:29

Anhui Tongfeng Electronic hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Anhui Tongfeng Electronic hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 337,4 Millionen CNY, gegenüber 344,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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