Anhui Tongfeng Electronic legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Anhui Tongfeng Electronic hat am 22.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anhui Tongfeng Electronic ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,12 Prozent zurück. Hier wurden 344,4 Millionen CNY gegenüber 363,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at