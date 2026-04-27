Anhui Tongfeng Electronic verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Tongfeng Electronic veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,00 Prozent auf 306,4 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 364,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at