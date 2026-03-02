Anhui Tongyuan Environment Energy Saving A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Anhui Tongyuan Environment Energy Saving A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 542,4 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 507,9 Millionen CNY.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,300 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,40 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,59 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

