31.03.2026 06:31:29

Anhui Transport Consulting Design Institute A legte Quartalsergebnis vor

Anhui Transport Consulting Design Institute A stellte am 28.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,370 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Anhui Transport Consulting Design Institute A im vergangenen Quartal 660,1 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 46,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anhui Transport Consulting Design Institute A 1,23 Milliarden CNY umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 0,660 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anhui Transport Consulting Design Institute A 0,940 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 28,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,51 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,51 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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