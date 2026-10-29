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29.10.2026 06:31:29
Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y legte Quartalsergebnis vor
Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y ein EPS von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,01 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,90 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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