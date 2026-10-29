Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y legte Quartalsergebnis vor

Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y ein EPS von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,01 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,90 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at