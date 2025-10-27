Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y lud am 24.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y ein EPS von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,08 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at