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12.08.2026 06:31:29
Anhui Wanyi Science And Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Anhui Wanyi Science And Technology A hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 207,7 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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