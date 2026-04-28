Anhui Wanyi Science And Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anhui Wanyi Science And Technology A hat am 25.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Anhui Wanyi Science And Technology A im vergangenen Quartal 177,0 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anhui Wanyi Science And Technology A 132,9 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at