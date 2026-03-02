Anhui Wanyi Science And Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Anhui Wanyi Science And Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,25 CNY gegenüber 0,310 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 191,4 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 31,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anhui Wanyi Science And Technology A 281,1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,450 CNY gegenüber 0,110 CNY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Anhui Wanyi Science And Technology A im vergangenen Geschäftsjahr 710,16 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anhui Wanyi Science And Technology A 732,86 Millionen CNY umsetzen können.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,455 CNY sowie einen Umsatz von 882,00 Millionen CNY belaufen.

