Anhui Wanyi Science And Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Anhui Wanyi Science And Technology A hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Anhui Wanyi Science And Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 209,3 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 32,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 157,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at