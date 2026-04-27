Anhui Water Resources Development verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Water Resources Development präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Water Resources Development 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 16,00 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 10,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at