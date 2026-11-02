Anhui Water Resources Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Anhui Water Resources Development hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anhui Water Resources Development in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,85 Milliarden CNY im Vergleich zu 14,84 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at