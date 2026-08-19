Anhui XDLK Microsystem A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anhui XDLK Microsystem A hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,270 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Anhui XDLK Microsystem A im vergangenen Quartal 105,5 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anhui XDLK Microsystem A 165,2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at