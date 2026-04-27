Anhui XDLK Microsystem A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Anhui XDLK Microsystem A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anhui XDLK Microsystem A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,86 Prozent zurück. Hier wurden 51,1 Millionen CNY gegenüber 87,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at