27.02.2026 06:31:29

Anhui XDLK Microsystem A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Anhui XDLK Microsystem A präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,15 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anhui XDLK Microsystem A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 122,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133,0 Millionen CNY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,750 CNY gegenüber 0,550 CNY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 400,90 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 523,74 Millionen CNY ausgewiesen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,870 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 630,14 Millionen CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:50 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
09:50 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen