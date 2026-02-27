Anhui XDLK Microsystem A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Anhui XDLK Microsystem A präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,15 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anhui XDLK Microsystem A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 122,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133,0 Millionen CNY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,750 CNY gegenüber 0,550 CNY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 400,90 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 523,74 Millionen CNY ausgewiesen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,870 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 630,14 Millionen CNY gerechnet.

