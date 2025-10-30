Anhui XDLK Microsystem A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Anhui XDLK Microsystem A hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,21 CNY. Im letzten Jahr hatte Anhui XDLK Microsystem A einen Gewinn von 0,200 CNY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 147,9 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 134,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at