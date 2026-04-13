Anhui Xinhua Media: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Anhui Xinhua Media gab am 10.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Anhui Xinhua Media hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CNY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,15 Milliarden CNY – eine Minderung von 52,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,41 Milliarden CNY eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,410 CNY gegenüber 0,360 CNY je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,00 Milliarden CNY – eine Minderung um 25,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,74 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at