Anhui Xinhua Media legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Anhui Xinhua Media hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 CNY, nach 0,150 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,35 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,84 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at