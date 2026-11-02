Anhui Xinhua Media öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Anhui Xinhua Media hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 CNY, nach 0,140 CNY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Anhui Xinhua Media mit einem Umsatz von insgesamt 2,70 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 19,61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at