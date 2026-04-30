Anhui Xinhua Media veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Anhui Xinhua Media hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Xinhua Media 0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,76 Prozent auf 2,53 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Xinhua Media 2,74 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at