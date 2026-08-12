Anhui Xinke New Material verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Xinke New Material gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Mit einem EPS von 0,01 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Anhui Xinke New Material mit 0,010 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde auf 1,51 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at